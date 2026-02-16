2026年2月13日、チャットGPTなどと競合関係にある中国の生成AI「ディープシーク」がユーザーに冷たくなったとの話題が中国のSNS・微博（ウェイボー）で注目を集めている。オープンソース大規模言語モデル（LLM）のディープシークを開発しているスタートアップ企業ディープシークは11日、次世代旗艦モデル「V4」のリリースの布石となる大規模なステルステストを現行バージョン「V3．2」で実施した。このテストでは、アプリ版とウェ