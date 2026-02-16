この記事をまとめると ■大阪オートメッセ2026にウェッズが出展 ■鍛造3ピースの新ディープリムの参考出品からスポーツ系まで幅広い新作が披露された ■オフ系と高級系やカラー選択サービス強化まで網羅し総合ブランド力を示した 老舗の技と攻めの姿勢が交差する 大阪で1965年に創業し、2025年で60周年を迎えたウェッズ。日本で初めてアルミ鍛造3ピースホイールを市販したことでも知られる。 そのウェッズスポーツでの要注目株