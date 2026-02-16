高市総理は16日、「学問の神様」として知られる菅原道真公ゆかりの梅を受け取り、受験生に「良い春を迎えられることを祈りたい」とエールを送りました。高市総理「この真ん中を通っていいんでしょうか。わあ、すごいいい香り」高市総理は16日午後、総理官邸で福岡・太宰府天満宮から訪れた「梅の使節」の表敬を受け、紅白2種の梅の鉢を贈られました。梅の名所として有名な太宰府天満宮には、「学問の神様」として知られる菅原道真