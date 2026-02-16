高市総理は16日、北朝鮮による拉致被害者の家族と面会し、「金正恩委員長と首脳同士で正面から向き合う覚悟だ」と意欲を語りました。高市総理「日朝双方がともに平和と繁栄を享受できる未来を描けるように、金正恩委員長と首脳同士で正面から向き合う覚悟をいたしております」高市総理は16日午後、横田めぐみさんの母・早紀江さんら拉致被害者の家族会と面会し、拉致問題の早期解決に向け、「やれる限りのあらゆる手段を尽くし、私