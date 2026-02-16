元スピードスケート選手の高木菜那（※高ははしごだか、32）のマネージャーが運用するインスタグラムが16日までに更新。高木菜那がミラノ・コルティナオリンピックの会場で、妹・美帆の活躍を最大限に喜ぶショットが話題を呼んでいる。【写真】笑顔が可愛すぎる！！妹のメダル獲得を全力で喜ぶ高木菜那日本時間の同日、ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子500メートルに出場した妹の美帆が銅メダルを獲得した。イン