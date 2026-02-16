【ニューヨーク共同】米紙ニューヨーク・タイムズは15日、中国四川省の山中に、プルトニウムを用いた核弾頭の秘密製造施設があるとみられ、ここ数年改修作業が進んでいると衛星画像の分析を基に報じた。画像を分析した専門家は、施設が核弾頭の中枢部分「ピット」の製造に使われていると指摘した。施設の構造が米西部ニューメキシコ州のロスアラモス国立研究所にあるピット製造施設と似ているという。ほかに、高性能爆薬の実