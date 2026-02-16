経済産業省は１６日、トヨタ自動車が米国で生産し日本に逆輸入したスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ハイランダー」を公用車として導入した。トランプ米大統領は日本市場で米国生産車が浸透していないのを問題視しており、積極的に受け入れる姿勢を米側に示す狙いがありそうだ。赤沢経産相はハイランダーに乗車後、報道陣の取材に応じ、「中を見た途端に『広いな』という印象で、乗り心地も良く、大変快適だった」と述べた。ト