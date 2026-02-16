地元紙「カリフォルニア・ポスト」が注目した日本流ドジャースの山本由伸投手は13日（日本時間14日）、アリゾナ州グレンデールでキャンプ初日のライブBPに登板した。その様子を見守った大谷翔平投手と佐々木朗希投手が、本塁後方で正座する姿が注目を集めた。地元紙「カリフォルニア・ポスト」も“日本流”に注目している。昨季チームのエースに上り詰めた山本は、特にポストシーズンでフル回転。ワールドシリーズMVPにも選ば