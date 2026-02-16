猫が命を落とす「危険な植物」5選 1.ユリ科（テッポウユリなど） ユリ科の植物は、猫にとって最も恐ろしい「猛毒」といっても過言ではありません。花びらや葉をひとかじりしただけで、急激に腎臓の機能が壊れてしまい、死に至るケースが非常に多いです。 特に怖いのが、目に見えない部分にも毒が含まれている点です。花瓶に生けてあった水をなめたり、体に付着した花粉を毛づくろいの際に飲み込んだりするだけで中