【ファミリーマート】ではプチ贅沢な仕上がりの「新作スイーツ」が勢ぞろい。頑張った1日のご褒美に味わえば、お腹も心も満たされるかも。今回は、シフォンケーキからワッフルまで、バラエティ豊かなラインナップでお届けします。おうち時間を充実させてくれそうなスイーツをぜひお見逃しなく。 まろやかな風味が楽しめそうな「くもふわっシフォンサンド（カスタード）」 生地のエア