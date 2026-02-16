◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）２４年に１１番人気で同レースを制したペプチドナイル（牡８歳、栗東・武英智厩舎、父キングカメハメハ）に活気が戻ってきている。近２走は９着、１２着と大きな着順が続いているが、レース後すぐに息が入り、力を出し切っていない。今回は前走時に攻め馬を強化した効果が、徐々に表れている。「活気が出ていい雰囲気。いい意味で乗った感じ