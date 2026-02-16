巨人からポスティングシステムを利用してブルージェイズに移籍した岡本和真内野手（２９）が、現地時間１６日にメジャー初のキャンプインを迎える。すでにキャンプ地の米フロリダ州ダンイーデン入り。前日１５日（日本時間１６日）は当地で初のフリー打撃を行い、３４スイングのうち推定１３０メートル弾を含む６本のサク越えを放つなど順調な仕上がり具合を披露した。メジャー初のキャンプで現地メディアの注目も集まる中、