日本テレビは１６日、後楽園ホールで「有田哲平の日テレプロレス噺２」を開催した。このイベントは、日テレプロレスアーカイ部として往年の名勝負をイベントやＹｏｕＴｕｂｅで展開する日テレスポーツと大人気ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル『有田哲平のプロレス噺【オマエ有田だろ！！】』の強力タッグ第２弾。昨年９月３０日の格闘技の聖地・後楽園ホールでの第１弾では、チケットが追加販売分まで完売し約１４００人の超満員札止