【バルディフィエメ（イタリア）１６日＝松末守司】１７日に行われるノルディックスキー複合の個人ラージヒルに向けた公式練習が行われ、今季限りでの引退を表明している６大会連続五輪出場のベテラン、渡部暁斗（北野建設）は、辛口の自己評価で最終調整を終えた。風がめまぐるしく変わる難しい条件のなか、１回目に１３３・５メートルを飛んだ。２回目は１２９・５メートル、３回目は１２５メートルで終え「５０点くらいです