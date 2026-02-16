巨人は１６日、５月５日のヤクルト戦を「春のＫＩＤＳＦＥＳ」、８月７〜９日のヤクルト戦を「夏のＫＩＤＳＦＥＳ」として開催すると発表した。小学生を対象に、通常では体験できないスペシャルなイベントを実施。各日２０名が一日中、ジャイアンツとともに過ごせるメニューが用意されている。また、各試合で小学生以下の先着２０００名にＫＩＤＳＦＥＳ限定のノベルティがプレゼントされる。イベントの応募方法などの