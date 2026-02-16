巨人は１６日、４月２２日に前橋市の上毛新聞敷島球場で開催する中日戦の入場券の一般販売を、２８日午前１０時から開始すると発表した。ＣＬＵＢＧＩＡＮＴＳ会員などの先行販売は、１７日正午から順次受け付ける。この試合は、巨人軍オフィシャルスポンサーのアイダ設計が提供する「アイダ設計ナイター」として開催する。詳細は球団公式ホームページまで。