声優・池田勝（いけだ・まさる）さんが亡くなったことが16日、所属していた俳協の公式サイトで発表されました。サイトでは、「令和8年1月31日（土）16時15分、心筋梗塞による心不全のため永眠いたしました。享年83」と発表。葬儀は遺族の意向により、近親者のみにて執り行われたということです。俳協に掲載されているプロフィルによりますと、池田さんは9月27日生まれ、東京都出身。主な出演作品として、アニメでは『ヤッターマン