「ミラノ・コルティナ五輪・ショートトラック男子５００ｍ・予選」（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）男子短距離の日本のエース、宮田将吾（２３）＝日本通運＝は３組４位で敗退した。スタート直後は２番手につけたが残り２周で後続に抜かれ、挽回できなかった。レース後は呆然とリンクを見つめた。１５日の１５００メートル準決勝では２着でゴールしながら失格で敗退。「ちょっと実力が足りなくて、接触して失格