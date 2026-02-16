テレビ朝日系で15日から放送がスタートした特撮ドラマ「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」の内容が話題になっている。 本番組は約50年続いた「スーパー戦隊シリーズ」の後枠となる新ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」第1弾で1982年から1983年にかけて放送された「宇宙刑事ギャバン」のリブート作品となっている。 主人公である銀河連邦警察捜査官の弩城怜慈（演：長田光平