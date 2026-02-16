みずほ証券の社員がインサイダー取引をした疑いがあるとして、証券取引等監視委員会が関係先を強制調査していたことがわかりました。関係者によりますと、みずほ証券の社員は業務で知り得た企業の内部情報の公表前に株の売買をするインサイダー取引をした疑いが持たれています。監視委員会は16日までに、みずほ証券本社や社員の関係先に強制調査に入ったということです。みずほ証券は調査を受けていることを明らかにした上で、「調