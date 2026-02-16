最近は、おねだりされたらブラッシングしてからおやつをあげるようにしています。 毎日少しでもブラッシングすることを習慣にしようと思ってこうしてるんですが、ブラッシングが嫌いなバンビ、めちゃくちゃ逃げます。 おやつは欲しいので、部屋から出て行くことはないんだけど、とにかくめんどくさい！毎日やってるんだから、そろそろ観念してくれないかなぁ～。