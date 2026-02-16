狩野英孝さんが、自身のYouTubeチャンネルに『スタンダードプロダクツで買い物したらビックリした！』の動画を投稿。動画では、狩野さんが、100円ショップ『ダイソー』が展開するブランド【Standard Products（スタンダードプロダクツ）】の商品を試して、感想を話す企画を公開してくれました。この中で、狩野さんが、“子供が喜んでお風呂に入ってくれそう”とコメントし、自宅にお持ち帰り決定