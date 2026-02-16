BE:FIRSTが、9thシングル『BE:FIRST ALL DAY』を5月6日にリリースする。 （関連：BE:FIRST、Focus Camで浮かび上がるパフォーマンスの違い揺るがない基礎力の上に表れるそれぞれのこだわり） 同シングルは、2021年11月のデビューから5周年を迎える彼らの『BE:FIRST 5th Anniversary』の幕開けを飾る第1弾シングル。これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に“生涯BE:FIRSTであること”を高らかに宣言す