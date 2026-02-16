兵庫県たつの市のアパートで、不動産営業に訪れた住人の玄関先や玄関内に２時間弱にわたり“居座った”として、「不退去」の疑いで２６歳の男が逮捕されました。兵庫県警網干署が２月１６日、不退去の疑いで逮捕したのは、自称・東京都所在の不動産会社勤務の会社員の男（２６）です。網干署によると、男は去年２月７日午後７時１５分ごろから午後９時ごろにかけ、不動産営業に訪れた兵庫県たつの市のアパートで、住人の２０