巨人は１６日、４月２１日に長野オリンピックスタジアムで開催する中日戦の入場券の一般販売を、２８日午前１０時から開始すると発表した。ＣＬＵＢＧＩＡＮＴＳ会員などへの先行販売は、１７日正午から順次受け付ける。長野オリンピックスタジアムで巨人主催の公式戦が開催されるのは２０１８年以来８年ぶり。この試合は、巨人軍オフィシャルスポンサーのアイダ設計が提供する「アイダ設計ナイター」として開催する。詳細