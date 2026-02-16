巨人は１６日、東京ドームで開催する巨人戦２試合で、「生ビール半額ナイター」を実施すると発表した。生ビール１杯を通常価格１０００円の半額５００円で楽しめる。■生ビール半額ナイター４月１０日ヤクルト戦６月２日オリックス戦詳細は球団公式ホームページまで。