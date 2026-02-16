◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１５日・リビーニョ・スノーパーク）女子スロープスタイル予選が行われ、ビッグエア金メダルの村瀬心椛（ここも、２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が１回目に８４・９３点をマークし、日本勢トップの２位で通過した。１７日の決勝では、冬季五輪の個人種目では日本女子初となる「２冠」を狙う。岩渕麗楽（れいら、２４）＝バートン＝が４位、深田茉莉（１９）＝ヤマゼン＝は７位に入り