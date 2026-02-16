人気アニメ「ヤッターマン」などで活躍した俳優で声優の池田勝（いけだ・まさる）さんが１月３１日に心不全のため死去したことが１６日、分かった。享年８３。東京俳優生活協同組合が公式サイトで発表した。東京都出身。葬儀は遺族の意向により、近親者のみにて執り行われた。池田さんは「ヤッターマン」でヤッターワン役を務めたほか、米テレビドラマ「ザ・ソプラノズ哀愁のマフィア」では主役の声を担当した。以下発表全