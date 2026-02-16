昨季終盤に発症した左肘痛からの復帰を目指し、宮崎・都城の３軍・故障班キャンプで調整している巨人の井上温大投手が１６日、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。打者５人で無安打１四球１奪三振と、順調な回復ぶりを示した。打者を相手に投げるのは昨年９月以来、約５か月ぶり。最速は１４９キロを計測した。会田有志３軍監督は「変化球も全体的に低めに集まっていたし、指のかかりも良かった。順調だね」と評した。２