女子500メートル滑走する高木美帆。銅メダルを獲得した＝15日、ミラノ（共同）【ミラノ共同】スピードスケートの日本勢が苦戦を強いられている。16日までのメダルは女子の高木美帆が獲得した銅2個のみ。日本連盟が掲げた「複数の金を含む5個」の目標到達は厳しい見通し。最大の誤算はかつての看板種目だった男子500mの不振だ。新濱立也の6位が最高。前回北京五輪銅メダルの森重航、倉坪克拓はともに故障の影響もあり、2桁順