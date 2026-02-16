サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードのブラジル代表ＦＷビニシウスがフランス代表ＦＷキリアン・エムバペのレアル入りに大きく関与し、チームメイトになってからも良好な関係を続けているとした。スペインのストリーマー、イバイ・ジャノスのＹｏｕＴｕｂｅでのインタビューで１６日までに明かしている。ビニシウスは「毎年夏に彼（エムバペ）にメッセージを送っていた。『いつ（レアルに）来るの？』って。僕がや