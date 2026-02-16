ミラノコルティナ冬季オリンピックのカーリングで、ストーンを操作するハンドルから手を離した後、再びストーンを押す「ダブルタッチ」の違反を巡る波紋が広がっている。発端は１３日に行われた男子のカナダ対スウェーデン戦。スウェーデン選手が、カナダ選手がダブルタッチをしたのではと指摘し、それを否定したカナダ側と口論になる事態に発展した。フェアプレー精神に基づき、選手自らが違反を申告することを原則としてい