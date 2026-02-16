経済産業省がアメリカからの逆輸入車を公用車として導入します。16日、赤沢経産相が乗ってきた公用車は、トヨタ自動車がアメリカで生産し、日本に逆輸入したSUV「ハイランダー」です。赤沢経産相：トランプ大統領の問題意識は、コメと米国製の自動車について大変強いものがある。合意が成り立つ前に考えていたこと、やろうとしたことを、合意がもう成り立ったからやらなくていいということではなくて、そこは誠実かつ迅速に実施を