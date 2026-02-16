ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子で優勝候補と目されながらフリーで大失速し８位となったイリア・マリニン（米国）がＳＮＳで思いを投稿した。世界選手権２連覇中の絶対王者マリニンはショート・プログラム（ＳＰ）で首位に立ちながら、フリーでミスを連発して１５位。総合８位と大惨敗を喫した。その後、沈黙を保っていたが１６日、インスタグラムに声明を投稿。勝利を祝う動画と、頭を抱えている動画とともに、