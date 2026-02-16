日本共産党の小池晃書記局長は１６日、国会内で会見を開いた。冒頭、小池氏はこの日に開いた常任幹部会で総選挙を受けた第８回中央委員会総会に関し、来月３日間（１３〜１５日）行うと発表した。質疑応答では中道改革連合が衆院選の大敗を受けて行った代表選挙で新代表に選ばれた小川淳也氏の印象などについて質問がされた。「他党の人事でもありますので、詳細についてはコメントは控えたいと思います」と前置きし「ただ、