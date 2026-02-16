メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県の東三河地方に水を供給する豊川用水の水源のダムについて、3月中旬にも枯渇する可能性が指摘されました。 豊川用水の水源の宇連ダム・大島ダム・調整池を合わせた貯水率は、16日午前0時時点で13.3%となっています。 節水率は2月10日から農業・工業用水で40%、水道用水で20%となっています。 こうした状況を受け、中部地方整備局は冬場では20年ぶりとなる渇水対策本部を設置してい