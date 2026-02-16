あの人がメイクで魅力マシマシ！ 美ジュ-1グランプリ2025。今回は、最近ますます美に磨きがかかった紅しょうがの熊元プロレスさんと稲田美紀さんが、ふたり揃って美ジュ-1に降臨！ 天然艶メイクに挑戦しました。「落ち込みそうな日はコスメでテンション上げてました」熊元同年代と比べると美容に疎い方ですが、年々必要性を感じてます。東京って男子も当たり前にスキンケアをしているから、なおさらやらんと！稲田東京に来てか