■ミラノ・コルティナオリンピック™ショートトラック男子500m予選（日本時間16日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？ショートトラック男子500mの予選が16日に行われ、日本勢のエース・宮⽥将吾 （23、⽇本通運）は組4位となり、予選敗退となった。吉永⼀貴 （26、トヨタ⾃動&#1219