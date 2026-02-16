■ミラノ・コルティナオリンピック™スキーアルペン／男子回転1回目（日本時間16日、ステルビオ・スキーセンター）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？日本男子は唯一初出場となる相原史郎（25、小泉スキークラブ）が出場し23位、1分00秒83で2回目に進出した。トップはノルウェーのアトレ リー・マグラス（25）が56秒14をマークしている。雪