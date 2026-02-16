【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪第11日の16日、スピードスケートのショートトラック男子500メートル予選で、1組の吉永一貴（トヨタ自動車）は救済措置で18日の準々決勝に進んだ。宮田将吾（日本通運）は3組4着で敗退。