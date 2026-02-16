高校野球の広陵高（広島）で起きた部内暴力により書類送検された3年生部員2人の処分について、広島家裁が審判不開始とすることに決めたことが16日、分かった。関係者によると、十分な反省が見られたことが理由とみられる。昨年1月、学校寮内で禁止されているカップラーメンを食べた下級生部員を注意する目的で暴行した疑いがもたれていた。この部内暴力がSNS上での告発により拡散され、同校が昨夏甲子園大会を出場辞退する騒