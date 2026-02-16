大人計画が公式ホームページを更新しました。【映像】「大人計画」社名変更のお知らせ「社名変更のお知らせ2026年3月1日。 有限会社大人計画は、社名変更いたします。新しい社名は 有限会社さておき です。昨今、大人計画という名前のイメージのみが独り歩きしていると感じることが増え、個々の存在や個性が見えにくくなっているように感じていました。これからは、社名はさておき、 所属俳優・作家それぞれが、自分自身の名前を