「ミラノ・コルティナ五輪・ショートトラック男子５００ｍ・予選」（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）第１組で吉永一貴（２６）＝トヨタ自動車＝が転倒した。スタート直後は２番手につけた吉永だったが、２周目に後ろの２人に抜かれかけ、第２コーナー付近で接触して転倒した。その後は立ち上がるのに時間がかかり、頭を押さえるようなしぐさも。ゴール後は左足首も押さえた。その後、ベルギー選手に反則があり、吉