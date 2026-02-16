高市首相は１６日、首相官邸で自民党の小林政調会長と面会し、食料品に限定した消費税減税などを議論する超党派の「国民会議」の早期創設に向け、各党との調整を加速するよう指示した。「政権公約で掲げたことは、しっかり実行していきたい」とし、減税の実現に強い意欲を伝えた。首相は、面会に同席した小野寺五典税制調査会長にも、国民会議に関与するよう求めた。小野寺氏は会談後、記者団に「（消費税減税は）公約に掲げて