YouTuberの柑橘めたるさんがヤングアニマルWeb（白泉社）に登場。初グラビアを披露しました。【写真】ピンクのアンダーウェアでリラックスした表情の柑橘めたるさん等身大の日常を楽しく紹介する、おもしろ歌うまかわいいYouTuber柑橘めたるさん。あどけなかわいい笑顔に反したおとなボディの魅力が最近世界にバレはじめた彼女。キュートな笑顔とは裏腹に、迫力のあるグラマラスボディとのギャップが注目です。「おはよー、にゅー