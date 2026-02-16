今回は、老後破産を防ぐための「個人向け国債」の上手な使い方について、元銀行員の筆者と共に考えてみましょう。個人向け国債の特徴を知ることが第一歩老後の資産運用で大切なのは、「どんな金融商品なのか」をきちんと理解しておくことです。個人向け国債は、その名の通り個人向けに発行される国債で、元本が保証されています。最低金利は0.05％と決まっており、1万円から購入できるのも特徴です。さらに、購入から1年が経過すれ