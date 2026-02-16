人気漫画『うるわしの宵の月』が、道枝駿佑（なにわ男子）と安斉星来をキャストに迎えて実写映画化されることが発表された。 参考：なにわ男子 道枝駿佑主演で『うるわしの宵の月』実写映画化決定安斉星来がヒロインに 講談社『デザート』で連載中のやまもり三香によるラブストーリーである本作は、2026年1月よりテレビアニメが放送中だ。アニメ版は原作のタッチに寄せたキャラクターデザインや、