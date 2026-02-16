『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した可児愛梨「美少女図鑑AWARD2022」でヤンジャン賞を受賞。「ミスマガジン2025」ではファイナリストまで残ったアイドルグループ「Lovelys」と「idrix」所属の透明感抜群美少女・可児愛梨（かに・あいり）ちゃんが、2月16日（月）発売『週刊プレイボーイ9・10合併号』のグラビアに初登場！忘れかけていた初恋を取り戻しに、さぁ出かけよう。【写真】可児愛梨の初登場グラビア＊＊＊【