ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」は、2月12日（木）から、旅先でも自分らしく心地よく過ごせる「TRAVEL GOODS」を、公式サイトや全国の店舗などで順次発売中だ。【写真】シンプルなロゴがかわいい！利便性抜群の「ボストンバッグ」も■便利でキュートなラインナップ今回発売される「TRAVEL GOODS」は、スーツケースに貼ったお気に入りのステッカーをイメージし「ジェラート ピケ」らしいベアやアイ