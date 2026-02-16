「MLBネットワーク」のレイノルズ氏のCY賞予想が話題ドジャースの佐々木朗希投手を巡り、ナ・リーグのサイ・ヤング賞候補を挙げる番組内で議論が起きた。米スポーツ専門局「MLBネットワーク」で解説を務めるハロルド・レイノルズ氏は、今季のトップ5に佐々木の名を挙げ、スタジオの司会者が「ちょっと待って。今なんて？」と反応する場面があった。同番組内でレイノルズ氏は「私はスキーンズ、ヤマモト、ウェブ、ロウキー！